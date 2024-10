I nerazzurri molto probabilmente torneranno sul mercato per acquistare almeno un difensore in vista della prossima stagione. L’Inter per volere della nuova proprietà deve cercare di ringiovanire non poco l’età media della squadra anche se questo è un discorso che riguarda più la prossima estate; difficile che ci siano movimenti a gennaio. I nerazzurri osservano quello che sta succedendo alla Fiorentina: un giocatore appena acquistato sembra scomparso dai radar ed il suo futuro è avvolto nel mistero. Il giallo I viola stanno affrontando un periodo complesso, accentuato dalle prestazioni altalenanti di inizio stagione. Al centro delle attenzioni vi è ora un caso particolarmente delicato: quello di un difensore che sta faticando oltremodo. Il giocatore in questione è out da un mese a seguito di un affaticamento muscolare: di solito questo tipo di infortuni richiedono solo pochi giorni per essere smaltiti e ciò ha alimentato i rumours su un possibile addio. […]

Leggi l’articolo completo L’Inter torna su un vecchio obiettivo per la difesa: potrebbe essere un’occasione, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG