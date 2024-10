Il Milan sta scandagliando il mercato in cerca di buone opportunità per rinforzare la rosa di Fonseca. Nel mirino un difensore italiano.

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan, come altre società italiane, è impegnato nella ricerca di quei tasselli necessari per alzare il livello della propria rosa. La squadra mercato rossonera ragiona sia a breve che a lungo raggio e, in tal senso, un nome sembra spiccare sugli altri.

Il profilo è quello di un difensore dalle doti tecniche ormai riconosciute, italiano, e che potrebbe arrivare a un costo relativamente basso. Si potrebbe profilare un vero e proprio affare di mercato.

Rinnovo della rosa e attenzione ai giovani

Il Milan, tra i club più titolati d’Italia, non perde l’occasione di pensare al proprio avvenire, soprattutto dopo un inizio di stagione che ha presentato più di una difficoltà. La squadra rossonera, guidata da Mister Fonseca, si prepara con impegno e dedizione per superare la seconda crisi di questa stagione, mettendo nel mirino giovani talenti capaci di apportare valore e nuove prospettive al progetto tecnico.

Un giovane difensore nel mirino del Milan

Uno degli aspetti più interessanti del mercato di gennaio potrebbe riguardare proprio la difesa del Milan, con la potenziale acquisizione di Mattia Viti, difensore classe 2002 che ha già dimostrato le sue qualità con l’Empoli. Su di lui, infatti, il club rossonero sembra essere disposto a investire otto milioni di euro -scrive Milanlive.it – vedendo nel giovane italiano non solo una solida presenza difensiva ma anche una risorsa preziosa per le future stagioni. Viti, dopo esser stato riportato in Italia dall’Empoli dal Nizza, ha rapidamente fatto parlare di sé, diventando una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A. Il difensore ha mostrato grande affidabilità e una maturità sorprendente, elementi che non sono passati inosservati agli occhi attenti del Milan. La cifra necessaria per il riscatto dal club francese sarebbe di sei milioni, con un aggiuntivo di due milioni per poter vestire il talento di Viti della casacca rossonera.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La strategia del Milan

La strategia di mercato del Milan pare orientata verso un mix vincente di esperienza e giovane prospettiva, con un occhio di riguardo alla qualità italiana. L’eventuale arrivo di Mattia Viti potrebbe rappresentare un tassello importante per la difesa rossonera, introducendo energia e un potenziale notevole nel contesto di una squadra che cerca di ridefinire il proprio futuro con ambizione e una visione puntata sui giovani talenti.

