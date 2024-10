Cinque milioni, questa la cifra che allontana il rossonero dal Milan. Avanza un’ipotesi decisamente clamorosa.

Nel vivace e sempre in movimento mondo del calcio, il mercato di trasferimento rappresenta un momento cruciale per le squadre che cercano di rinforzare la propria rosa o di fare spazio per nuove entrate.

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, sta già pianificando i suoi movimenti per il prossimo gennaio, con l’obiettivo di vendere alcuni giocatori prima di poter investire su nuovi arrivi. Tra questi, spicca il nome di un calciatore il cui potenziale trasferimento potrebbe influenzare notevolmente la composizione della squadra rossonera.

Nuove strategie in casa Milan

Paulo Fonseca ha apportato significativi cambiamenti nella formazione del Milan, optando per un attacco a due punte, Abraham e Morata, lasciando così Luka Jovic come unica riserva offensiva. Questa scelta ha messo in luce la necessità di un rinnovamento nell’attacco, ma prima di procedere con acquisti mirati, la dirigenza rossonera si trova davanti al compito di sfoltire la rosa, con diversi giocatori che potrebbero salutare il club a gennaio.

Cessioni in vista

Tra i possibili addii, spicca quello di Davide Calabria, il cui futuro al Milan appare incerto. La squadra ha fissato a 5 milioni di euro il prezzo per il suo trasferimento – scrive Milanlive.it – una cifra che riflette il valore di un terzino di livello, nonostante le interruzioni nelle trattative per il rinnovo del suo contratto, che scadrà nel giugno prossimo. La posizione di Calabria è ulteriormente complicata dalle scelte tecniche che hanno visto altri giocatori preferiti a lui nella formazione titolare.

Davide Calabria

Mercato in fermento

L’interesse per Calabria non manca, con squadre sia italiane che internazionali che hanno mostrato attenzione verso il terzino destro. Nonostante in estate il Galatasaray abbia fatto un tentativo, Calabria ha declinato l’offerta preferendo rimanere al Milan. Tuttavia, con Valencia, Marsiglia e Monaco che si sono mostrati interessati, e con passati interessamenti da parte di Roma e Lazio, il futuro di Calabria potrebbe essere lontano da Milano.

