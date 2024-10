I tifosi del Milan sognano il ritorno di Sandro Tonali in rossonero ma il suo futuro potrebbe portarlo altrove.

In uno scenario tanto mutevole quanto affascinante come il calciomercato, le carriere dei giocatori possono cambiare direzione in modo sorprendente e repentino. Un esempio emblematico di questo dinamismo è rappresentato dalla vicenda di Sandro Tonali.

Il talentoso centrocampista che, dopo un periodo di sospensione, si appresta a vivere una nuova fase della sua carriera lontano dai terreni di gioco della Premier League, aprendo le porte a nuove e intriganti prospettive.

Ripartenza dopo la squalifica

Sandro Tonali, precedentemente bandiera del Milan e attualmente in forza al Newcastle, si è visto costretto a osservare un lungo stop dal calcio giocato, costituito da una squalifica di dieci mesi più otto di prescrizioni alternative, agganciata a una multa di 20 mila euro. Questa parentesi, per quanto difficile, sembra aver ormai trovato il suo epilogo, con Tonali deciso a non guardare più al passato e a concentrarsi esclusivamente sul futuro, ritrovando una continuità sia in club che nella Nazionale italiana, dove è considerato un punto fermo da Luciano Spalletti.

Un trasferimento imminente

Nonostante l’impegno e la dedizione mostrati con la maglia del Newcastle, squadra che lo ha acquistato nel Luglio 2023 per una cifra che si aggira attorno ai 60 milioni di euro, Tonali sembra già orientato a cambiare aria. Le indiscrezioni di mercato – riportate da Milanlive.it – lo vedono pronto a indossare la prestigiosa maglia del Real Madrid, sotto la guida esperta di Carlo Ancelotti, un tecnico che conosce bene il valore dei giovani e come valorizzarli al meglio. Una grande soddisfazione, nel caso, per Florentino Perez che in più occasioni ha ribadito che “storicamente la nostra rivale principale è il Milan”. Questo passaggio segnerebbe inoltre un’importante svolta nella carriera di Tonali, facilitata da una clausola nel suo contratto con il Newcastle che prevede per il Milan una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Sandro Tonali

Benefici economici per il Milan

Nonostante la partenza di Tonali possa sembrare una perdita sportiva, si dimostra invece potenzialmente vantaggiosa dal punto di vista economico per il Milan. La percentuale sulla rivendita garantirà ai rossoneri un guadagno non indifferente, soprattutto considerando che il trasferimento potrebbe avvenire per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Questo aspetto sottolinea come, nel calcio moderno, le dinamiche di mercato e le strategie contrattuali giocano un ruolo cruciale nella gestione finanziaria dei club.

