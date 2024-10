Il giornalista sgancia un’autentica bomba di mercato: “Roberto Mancini al Milan, situazione da tenere d’occhio”.

E’ il giorno di Milan-Udinese, finalmente il campionato riparte ma a tenere banco è un’indiscrezione davvero clamorosa. La posizione di Fonseca non appare così salda al punto che il giornalista lancia un’indiscrezione davvero sorprendente.

Nel frattempo il Milan è atteso da una sfida che dovrà essere affrontata con cautela e attenzione, l’Udinese infatti non è un avversario da sottovalutare. Tornare a vincere in campionato rappresenta per i rossoneri infatti l’unica strada percorribile per riportare serenità a tutto l’ambiente.

A San Siro arriva l’Udinese

La squadra di Kosta Runjaic è reduce da una vittoria importante nello scontro diretto contro il Lecce, mentre il Milan deve riscattarsi dopo la sconfitta a Firenze. I rossoneri partono da favoriti in casa propria, ma la pressione potrebbe giocare brutti scherzi. La squadra di Fonseca, infatti, non può più perdere punti se vuole lottare per i primi posti della classifica. La stagione è ancora molto lunga, ma gli impegni sono tanti e le squadre che lottano per un posto in Europa sono molte. I tifosi sono fiduciosi per la sfida di sabato, utile per tornare a sorridere dopo le ultime due trasferte di Leverkusen e Firenze.

Roberto Mancini al Milan?

Enrico Camelio, giornalista di ‘Radio Radio’, ha svelato un retroscena davvero clamoroso. In diretta su ‘TvPlay’ ha infatti argomentato del futuro di Paulo Fonseca svelando che Roberto Mancini potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan. In particolare ha affermato: “Mancini al Milan, monitoriamo questa cosa qua. L’ex ct della Nazionale è un profilo che piace molto a Ibra”. La notizia è senza dubbio forte, destinata a creare dibattito e discussione tra i tifosi soprattutto in un momento in cui non c’è particolare feeling tra il popolo rossonero e l’allenatore portoghese. Un nuovo passo falso questa sera potrebbe riaprire il toto-allenatore in casa Milan, almeno tra i tifosi.

Roberto Mancini

La posizione di Fonseca

Paulo Fonseca ha incassato nuovamente la fiducia del Milan che, ufficialmente, crede possa essere ancora lui l’uomo giusto per proseguire il progetto rossonero. E’ evidente che il mister dovrà guadagnarsi sul campo la fiducia della società, e l’unico modo è vincere partendo da questa sera in casa contro l’Udinese. Enrico Camelio ha lanciato un’indiscrezione che, al momento, non riscontriamo attraverso le nostre fonti. Il nome di Mancini si aggiunge però alla lista di papabili allenatori qualora si arrivasse a un divorzio tra il Milan e Fonseca.

