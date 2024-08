I nerazzurri tornano alla vittoria e fanno incetta di buone notizie in vista del big match contro la Dea.

In un San Siro tutto esaurito, l’Inter ha regalato ai suoi tifosi una vittoria contro il Lecce guidato da Gotti. Mentre la squadra nerazzurra ha cercato di riscattarsi dopo un inizio di campionato meno brillante, il Lecce si è presentato con l’entusiasmo di chi cerca di superare le difficoltà del brutto KO con l’Atalanta.

Una vittoria lavorata

L’Inter ha affrontato la partita con un atteggiamento tattico preciso, mostrando un miglioramento significativo rispetto alla gara deludente di Marassi. La squadra di Inzaghi non ha sbaglia l’approccio e ha trovato il goal già nei primi 5 minuti di gioco, mantenendo poi il controllo dell’incontro senza particolari sofferenze fino a raddoppiare nel secondo tempo.

Federico Dimarco

Note positive

La Repubblica sottolinea come Inzaghi abbia dimostrato ancora una volta la sua capacità di guidare la squadra con una visione chiara, cosa che non è accaduta al Milan. L’assenza di Lautaro a causa di un infortunio, non ha pesato più di tanto grazie all’inserimento di Taremi. I nerazzurri hanno solo tenuto troppo tempo in partita il Lecce, se proprio si vuol trovare un aspetto negativo. L’ingresso in campo di giocatori come Frattesi e Carlos Augusto nella fase finale del match ha evidenziato la duttilità della squadra e la possibilità di Inzaghi di contare su elementi validi in panchina per mantenere alto il livello delle prestazioni.

Il vero banco di prova

La vittoria contro il Lecce, pur rasserenante, serve ora da preludio a un impegno visto come più indicativo del potenziale dell’Inter: l’incontro con l’Atalanta.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG