Le parole di Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, sul difficile momento della squadra francese. I dettagli

Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato a Ouest-France dell’ultima vittoria.

LE PAROLE – «Come tutti i tifosi stiamo soffrendo enormemente. Non siamo abituati a trovarci in questa situazione. La vittoria ridà voglia, speranza ai tifosi e, ne sono certo, una volontà incredibile ai giocatori e all’allenatore Grosso. Siamo in una situazione di pericolo. Il management? Si metterà in discussione per trovare le giuste soluzioni».

