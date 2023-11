Le parole di Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, sull’utilizzo del Var in Serie A. Tutti i dettagli

Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, ha criticato aspramente l’utilizzo del Var in Serie A sul suo profilo Twitter.

LE PAROLE – «Il Var è come il fair play finanziario, non esiste. Io dopo Juve-Salernitana di un po’ di tempo fa, quello che ha combinato con l’arbitro che era sotto la doccia e non ha visto… Su cose eclatanti io ho smesso di credere al Var. Credo che il Var sia una roba da bar. Ci potrebbero essere tanti episodi. Potrei dire Juve-Lazio dell’anno scorso, quella spinta di Milinkovic e giustamente è stato assegnato il gol… Se guardi le partite di Abisso ti rendi conto che non può arbitrare. Nomen omen, siamo agli inferi, un disastro continuo. Come Abisso ce ne sono 6-7 che non possono arbitrare in Serie A».

