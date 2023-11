Diego Simeone, ex calciatore e ora allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato della stagione della squadra spagnola

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato a El Larguero.

LE PAROLE – «Alvaro ha delle virtù enormi e dobbiamo esigere tanto da lui, anche perché vuole migliorare. Ha una maggiore maturità, anche come persona. È un leader e si sente tale, per questo va sostenuto. Per me è alla pari con Erling Haaland: per i gol e per i numeri può essere paragonato a lui. Cosa deve succedere perché Griezmann vinca un Pallone d’Oro? Dobbiamo vincere qualcosa di importante. È straordinario: ha qualcosa di speciale, lavora tanto e gli piace capire dove la squadra ha bisogno del suo aiuto. Ha una vitalità straordinaria e una comprensione del gioco unica. A poco a poco occuperà altri posti in campo, sarà in grado di farlo quando non avrà più l’energia che ha oggi».

