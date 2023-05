Lippi: «Juve seconda in classifica. La delusione maggiore è stata…». Le dichiarazioni dell’ex tecnico bianconero

Marcello Lippi, intervenuto sulle pagine di Libero, ha parlato di Champions, Europa League e Serie A. Le parole dell’ex tecnico sulla Juve e non solo:

JUVENTUS – Esistono stagioni nelle quali non te ne va bene una. Ma se parliamo di campionato la Juve è seconda in classifica. La delusione maggiore è venuta dalla Champions, e io so bene cosa significhi la coppa dalle grandi orecchie per la Juve, ne ho vinta una e perse due.

VINCERE L’EUROPA LEAGUE – Assolutamente sì. Ha gli uomini giusti, la mentalità, la personalità per farlo. Tutti indicano in Vlahovic il giocatore più deludente ma non è così: si soffre molto quando si viene tormentati dalla pubalgia. E poi essere centravanti della Juventus è sempre complicato.

9 LUGLIO 2006 – Ci ripenso spesso. Mi rivedo solo, stremato, nella mia camera dell’albergo dove abbiamo passato il ritiro di quella fantastica avventura. È ormai l’alba e sono concentrato sulla registrazione della finale contro la Francia. Fumo un sigaro e Grosso segna il quinto rigore. È la felicità.

The post Lippi: «Juve seconda in classifica. La delusione maggiore è stata…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG