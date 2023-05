Zola: «Juve esempio virtuoso con la Next Gen. La prossima dovrebbe essere…». Le parole del vicepresidente della Lega Pro

Gianfranco Zola, attuale viceprsidente della Lega Pro, ha parlato al Corriere della Sera della Juventus Next Gen.

Le sue parole: «La Juve è un esempio virtuoso, con calciatori che si sono formati in Lega Pro e ora sono protagonisti in Serie A. Ci sono altri club interessati, come l’Atalanta, che potrebbe iscriversi già dalla prossima stagione. Dovremo far sì che queste realtà non schiaccino le altre».

The post Zola: «Juve esempio virtuoso con la Next Gen. La prossima dovrebbe essere…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG