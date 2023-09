Marcello Lippi, allenatore, ha parlato a Calcio Saudita dell’inizio del nuovo campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni

Marcello Lippi, allenatore, ha parlato a Calcio Saudita dell’inizio del nuovo campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

SERIE A – «Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo. Sia la Roma sia la Lazio sono forti e nonostante l’inizio complicato usciranno fuori. Sarri e Mourinho sono grandi allenatori, sapranno sfruttare al meglio le risorse che hanno a disposizione. La Juventus? Ha le caratteristiche di sempre: grande voglia di lottare e un mix interessante tra giovani e giocatori già affermati. E poi non ha le Coppe, quindi potrebbe essere la terza squadra a lottare per lo scudetto».

