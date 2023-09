L’ex centrocampista anche dell’Inter Lothar Matthaus ha descritto i 3 acquisti dei nerazzurri provenienti dal campionato tedesco.

Lothar Matthaus si complimenta con l’Inter per gli arrivi di Thuram, Sommer e Pavard; ecco le sue impressioni su ognuno di loro. “Thuram al Mönchengladbach la porta la trovava, eccome. L’avete già visto: ha tutto, fisica e tecnica in velocità, ed è pronto a esplodere in un top team. Per me, però, non è un 9 tradizionale. Rispetto a lui, è più centravanti Lautaro o Arnautovic. A Marcus piace spaziare, non gli si chieda il lavoro di Lukaku in area. Sommer non sarà tra i migliori del mondo adesso, ma puoi scommetterci”.

Marcus Thuram

“In campo, sempre concentrato e con il suo stile, ma anche fuori, nello spogliatoio. È silenzioso e tranquillo: diciamo che è diverso rispetto al Walter Zenga dei miei tempi… A Pavard gli ex dirigenti, Salihamidzic e Kahn, gli avevano promesso che l’avrebbero lasciato andare via, poi al Bayern è cambiato tutto, anche l’allenatore, e volevano tenerselo stretto: da lì i problemi nella trattativa, ma poi ha vinto la volontà di Benji. Lo conosco bene, è un giocatore super professionale. Al Bayern era in una squadra superiore, ma lui non voleva fare più il terzino come con Tuchel. Si sente un centrale e l’Inter con lui ha fatto un gran colpo“.

