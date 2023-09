L’ex centrocampista dell’Inter, Lothar Matthaus, ha parlato così di uno dei nuovi arrivati in nerazzurro: Marcus Thuram

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Lothar Matthaus commenta così l’acquisto da parte dell’Inter di Marcus Thuram.

LE PAROLE – «Al Mönchengladbach la porta la trovava, eccome. L’avete già visto: ha tutto, fisico e tecnica in velocità, ed è pronto a esplodere in un top team. Per me, però, non è un 9 tradizionale. Rispetto a lui, è più centravanti Lautaro o Arnautovic. A Marcus piace spaziare, non gli si chieda il lavoro di Lukaku in area».

L’articolo Matthaus: «Thuram? Non gli si chieda il lavoro di Lukaku» proviene da Inter News 24.

