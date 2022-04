L’allenatore del Lipsia Domenico Tedesco si prepara al ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l’Atalanta.

Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro l’Atalanta in Europa League. “Tutti sono a disposizione, mancherà soltanto Haidara. Noi andiamo a Bergamo consapevoli di essere in un buon momento di forma. Non abbiamo fatto una gara perfetta in casa, cercheremo di migliorare rispetto al match d’andata. Dobbiamo evitare di commettere troppi errori, altrimenti sarà difficile. Loro comunque sono in un buon momento”.

Europa Legue

“Qui hanno giocato bene, hanno avuto tante occasioni, ad esempio Pasalic ha colpito il palo. In Serie A le altre squadre sanno come affrontarla, ormai conoscono il modo di giocare dell’Atalanta, poi in Italia c’è molta copertura del campo, qui in Germania c’è una marcatura a zona. Per quello c’è questa differenza di rendimento. Noi comunque dobbiamo fornire una prestazione al top. All’andata abbiamo sbagliato troppo, sia nella costruzione del gioco sia nelle ripartenze e nell’ultimo passaggio”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG