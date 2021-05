L’Italia dilaga contro San Marino: 7-0 in amichevole

Non sarà stato un test difficile, ma l’importante era ottenere risposte dal gruppo. Da questo punto di vista, quindi, Roberto Mancini può essere soddisfatto: l’Italia vince per 7-0 contro San Marino, nella prima amichevole pre-Europei (si inizia l’11 giugno con Italia-Turchia), infila il 26° risultato utile consecutivo e forse confonde ancora di più le idee al commissario tecnico per la lista dei 26 che comporranno la rosa del torneo continentale (e che dovrà essere rivelata domenica, ma modificabile fino a martedì). Apre le marcature solo al 30′ l’Italia, con Bernardeschi, per poi raddoppiare due minuti dopo con Ferrari. Nella ripresa ne arrivano cinque, con le doppiette di Politano e Pessina e il gol di Belotti. Prossimo impegno venerdì 4 giugno contro la Repubblica Ceca, poi si farà sul Serio.

La partita

Per 30 minuti è una gara equilibrata, forse troppo. Ci pensa Bernardeschi a spezzare lo stallo, con un mancino non imparabile ma che basta a battere Benedettini. Passano appena 3′ e Gian Marco Ferrari sfrutta un’uscita a vuoto del portiere sammarinese per appoggiare in porta il gol del 2-0: primo gol, alla prima partita in azzurro, per il centrale del Sassuolo. La ripresa è molto più semplice, per la squadra di Mancini. Politano, entrato al posto di Kean (male, ma ha avvertito qualche fastidio di troppo) va subito in gol dopo una svista della difesa avversaria, ed è poi Belotti a calare il poker con un bel sinistro su assist di Bernardeschi. È la serata delle prime volte, perché Matteo Pessina segna il suo primo e secondo gol in Azzurro (il quinto e il settimo), intervallati dalla rete di Politano che vale la doppietta personale.

Le parole di Mancini