Alle 18, al Grimaldi Forum, andrà in scena il sorteggio della nuova edizione della Champions League. Ecco la diretta dell’evento.

La nuova edizione della Champions League si presenta con un format decisamente diverso e rinnovato rispetto alle precedente occasioni. Dalla stagione 2024/2025 infatti non ci saranno più i giorni a cui eravamo soliti assistere ma, al loro posto, sarà organizzato un ‘campionato unico’ a 36 squadre. Assolutamente vietati nella prima fase della nuova Champions League i derby tra squadre dello stesso Paese. La prima fase del torneo avrà inizio il prossimo 17 settembre e si protrarrà fino al 29 gennaio. Le prime 8 classificate avranno accesso diretto alla fase successiva ( ottavi di finale, ndr ), le squadre classificate dalla 9° alla 24° posizione invece dovranno affrontare i playoff per prendere parte alla successiva fase della competizione. Le altre, dalla 25^ alla 36^ posizione, saranno eliminate definitivamente dall’Europa. Non sono più previste retrocessioni in Europa League.

Le quattro fasce

Prima fascia – Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, PSG, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona.

Seconda fascia – Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Bruges, Shakhtar, Milan.

Terza fascia – Feyenoord, Sporting Lisbona, PSV, Salisburgo, Dinamo Zagabria, Lilla, Stella Rossa, Young Boys, Celtic.

Quarta fascia – Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest.

Le date della fase a girone di Champions

Prima giornata: 17/19 settembre 2024

Seconda giornata: 1/2 ottobre 2024

Terza giornata: 22/23 ottobre 2024

Quarta giornata: 5/6 novembre 2024

Quinta giornata: 26/27 novembre 2024

Sesta giornata: 10/11 dicembre 2024

Settima giornata: 21/22 gennaio 2025

Ottava giornata: 29 gennaio 2025

