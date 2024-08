Il Milan è a un passo dal definire lo scambio Saelemaekers- Abraham con la Roma. Da Trigoria arriva un’indizio che non lascia dubbi.

Negli ultimi giorni, il nome di Tammy Abraham, talentuoso attaccante della Roma, è salito alla ribalta nel contesto del calciomercato, attirando l’interesse del Milan. In una fase in cui i rossoneri sono alla ricerca attiva di rafforzare la loro linea offensiva, l’inglese sembra essere diventato una delle opzioni preferite. La situazione si è evoluta ulteriormente con alcuni sviluppi che suggeriscono un’avvicinamento concreto del giocatore alla squadra milanese.

Un’opportunità nella trattativa

Il Milan ha manifestato l’intenzione di integrare nuovi elementi nella propria rosa per la stagione in corso, e Abraham rappresenta un bersaglio d’interesse. Inizialmente, la distanza tra l’offerta e la richiesta sembrava essere un ostacolo significativo nelle trattative. Tuttavia, la proposta di inserire una contropartita tecnica ha offerto una nuova prospettiva, delineando un percorso potenziale per il superamento delle difficoltà economiche iniziali e riesumando così le possibilità di un accordo.

Tammy Abraham

Indizi dal campo d’allenamento

Recentemente, un particolare evento ha riacceso le voci di un’imminente mossa di mercato che coinvolge Abraham. Il giocatore, insieme al compagno di squadra Edoardo Bove, non ha preso parte alla sessione di allenamento con il resto del gruppo, limitandosi a lavorare in palestra. Questa variazione nel programma degli allenamenti è stata interpretata come un chiaro segnale del coinvolgimento di Abraham in trattative avanzate di trasferimento, distanziandolo ulteriormente dalla squadra attuale.

Possibile scambio in vista

La prospettiva di un trasferimento di Abraham al Milan ha guadagnato corpo con la notizia di un possibile scambio che coinvolgerebbe Alexis Saelemaekers nella direzione opposta. Questa formula di mercato sembra essere reciprocamente vantaggiosa per entrambi i club, facilitando l’operazione e offrendo una soluzione creativa per appianare le divergenze valutative iniziali.

