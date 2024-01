Non ha dubbi Fabio Liverani, ecco il suo commento sulla lotta Scudetto tra Inter e Juve, guai però a sottovalutare quella per il quarto posto

Fabio Liverani, è intervenuto a Radio CRC. Ecco il suo commento sul testa a testa nella lotta scudetto tra la Juve e l’Inter.

PAROLE – «Ogni stagione è a sè. In questa, l’Inter per qualità di rosa e capacità e Juventus per dna sono andate via abbastanza presto. Il Milan ha buttato via punti per cui credo che lo scudetto se lo contenderanno Inter e Juve. Il quarto posto è la sfida più bella perché vede coinvolte tante realtà calcistiche, tra cui il Napoli».

