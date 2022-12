Le parole di Jurgen Klopp sull’impatto di Klopp su Firmino: «Abbiamo parlato con Firmino e voglio che rimanga»

Jurgen Klopp ha parlato dell’arrivo di Gakpo e dell’eventualità che il suo arrivo possa avere un impatto negativo su Firmino. Di seguito la risposta del tecnico del Liverpool.

«No, no. Non per me, assolutamente no. Abbiamo parlato con Firmino e posso dire dal mio punto di vista che voglio che rimanga. Non ci sarà nessun impatto. Se intendi per impatto che Bobby potrebbe giocare più avanti? Devi chiederlo a Bobby, ma dal mio punto di vista no».

