Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa della possibile partenza di Mohamed Salah in Arabia Saudita

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa della possibile partenza di Mohamed Salah in Arabia Saudita.

LE PAROLE – «Non abbiamo un’offerta. Salah è un giocatore del Liverpool, per tutte le cose che facciamo è fondamentale. Se ci fosse qualcosa da parte dell’Al-Ittihad, la risposta sarebbe NO. Momo è impegnato al 100% con il Liverpool. Non c’è niente da dire, è un nostro giocatore e quindi non c’è proprio niente da dire».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG