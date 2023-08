L’Udinese, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha annunciato ufficialmente l’arrivo del giocatore Maduka Okoye dal Watford

L’Udinese, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha annunciato ufficialmente l’arrivo del giocatore Maduka Okoye dal Watford. Il comunicato.

COMUNICATO – Un portiere giovane e di talento arriva in casa bianconera. Maduka Okoye è un nuovo giocatore dell’Udinese, arriva dal Watford Fc ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. Portiere esplosivo, dotato di grande fisicità ed ottima tecnica, Okoye vanta già esperienza internazionale con la nazionale nigeriana ed in campionati di livello come la Championship e la Eredivisie olandese. Nasce a Dusseldorf, in Germania, da famiglia nigeriana il 28 agosto 1999. Entra a far parte giovanissimo del settore giovanile del Bayer Leverkusen dove rimane fino al 2017 quando si sposta al Fortuna Dusseldorf dove, nel 2017/2018, gioca 13 partite con l’under 19 e 5 con la seconda squadra in quarta serie tedesca. Nell’annata successiva viene promosso stabilmente con la seconda squadra disputando 15 partite e allenandosi stabilmente anche in prima squadra. La stagione 19/20 lo vede in campo 14 volte con la seconda squadra del Fortuna con cui si mette in evidenza guadagnandosi la chiamata dello Sparta Rotterdam in Eredivisie. Al primo anno, nel 20/21, è subito titolare disputando 29 gare tra campionato e coppa nazionale mettendo in mostra doti fuori dal comune confermate nelle 31 partite giocate nell’annata successiva, quella della definitiva consacrazione. Si guadagna, infatti, la chiamata del Watford che lo porta in Inghilterra dove ha vissuto la passata stagione. Okoye è stabilmente nel giro della nazionale maggiore nigeriana con cui ha raccolto 16 presenze esordendo già nel 2019 nell’amichevole contro il Brasile. In bianconero indosserà la maglia numero 40. Welcome Maduka!

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG