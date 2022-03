Il centrocampista del Villareal Giovani Lo Celso crede che la sua squadra possa passare il turno se esegue i dettami dell’allenatore.

Giovani Lo Celso ha presentato in conferenza stampa la gara di stasera contro la Juventus di Champions League. “Sappiamo che queste partite vengono decise dai dettagli. Noi dobbiamo giocare una partita lunga, con calma e pazienza. Loro hanno grandi individualità, ma noi abbiamo una grande squadra e arriviamo in un grande momento, dopo aver consolidato la nostra idea e la nostra personalità“.

Europa Legue

“La Juve è una grande rivale con tanta storia, dobbiamo rispettarla fin dal primo minuto, ma il Villarreal è campione d’Europa e possiamo fare molto bene, come abbiamo dimostrato all’andata. Dobbiamo continuare così, credere nell’idea dell’allenatore che organizza le partite tutte allo stesso modo. L’atmosfera è molto buona. Emery è molto fiducioso, sta preparando una partita contro un avversario difficile, con molta storia. Speriamo di usare le nostre armi per poter superare il turno. La prima partita ci è servita per imparare, ora ci proviamo ancora, dobbiamo rischiare di più che a casa nostra, spingere di più per superare gli ottavi, che è ciò che tutti vogliono”.

