Il direttore di Radio Romanista Daniele Lo Monaco ha descritto le caratteristiche del nuovo attaccante rossonero.

MilanNews ha intervistato Daniele Lo Monaco che ha parlato dei punti di forza e di quelli deboli di Tammy Abraham. “Alla Roma è costato 40 milioni e di conseguenza è arrivato con tante aspettative e devo dire che il primo anno ha fatto molto bene, 27 reti segnate avevano giustificato la cifra spesa. Al contrario, il secondo anno non è riuscito a confermarsi. Ha faticato, ha sbagliato troppi gol ed è andato in una sorta di loop dove più voleva dimostrare il suo valore e più perdeva lucidità e sbagliava anche facili occasioni. Il colpo di grazia a pochi minuti dalla fine del campionato con il grave infortunio rimediato. Lì è cambiata la sua storia con la Roma, ci ha messo 8 mesi per recuperare e quando è tornato non era più lui, purtroppo. Non ricordo prestazioni di buon livello, a livello psicologico è come se si fosse bloccato”.

Tammy Abraham

L’esordio in rossonero

“Ha grandi doti tecniche e l’azione che ha portato al gol di Leao, dove c’è il suo assist, ne è la dimostrazione perché non stoppi la palla in velocità come ha fatto lui se non hai qualità. Dall’altra parte, alla Roma ha fatto vedere che questa voglia estrema di fare la cosa buona lo porta a fare confusione. Si crea quindi il contrasto dove segna dei gol incredibili o ne sbaglia alcuni facilissimi”.

Il problema

“Se il Milan è quello delle prime tre giornate, con i problemi che si trascina, rischia anche Tammy di non essere lucidissimo. Perché lui si carica i problemi della squadra e i suoi personali. È un giocatore fantastico quando le cose funzionano bene. Con la serenità di cui ha bisogno rende al 100%, mentre perde lucidità quando deve dimostrare qualcosa in più”.

