Luca Diddi ha parlato a MilanNews del momento attuale del Milan di Fonseca. “Il pre-campionato è stato illusorio. C’era un po’ di entusiasmo e giocatori in cerca di riscatto come Saelemaekers e Chukwueze. E poi i giovani come Liberali che volevano mettersi in mostra. Insomma, un equilibrio dato da tutte queste componenti che ha inciso molto. Poi sono rientrati i big e il Milan è ricaduto in quelli che erano i disequilibri dell’anno scorso”.

Il grosso problema

“La fase di non possesso dalla parte sinistra è un po’ carente. Fonseca ha cercato di ovviare al problema mettendo Leao in una posizione più offensiva, facendo lavorare di più la punta. Morata è stato infatti preso per lavorare tanto in fase di non possesso lasciando le ripartenze a lui. L’infortunio dello spagnolo ha cambiato un po’ le carte in tavola, perché Jovic non fa lo stesso tipo di gioco e così è caduto il castello a livello difensivo”.

Quello che molti trascurano

“Fonseca si è ritrovato a dover affrontare le problematiche dell’anno scorso. Una cosa che non si dice ma è fondamentale è che Morata, preso per un determinato tipo di gioco, non l’ha mai avuto. Contro la Lazio la scelta di Fonseca di lasciare fuori Theo e Leao era per trovare equilibrio. Che poi delle tre partite fin qui giocate è quella dove effettivamente un po’ più di equilibrio c’è stato, al di là del fatto che nel secondo tempo la squadra ha perso le distanze e ha concesso due gol alla Lazio”.

