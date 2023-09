Il dirigente Lo Monaco ha parlato dell’Inter e di quella che è stata l’ultima giornata con il consolidamento della testa della classifica

Intervistato da TMW, il dirigente Daniele Lo Monaco, ha parlato cosi dell’Inter.

«L’Inter anche se non brillando ha conseguito ulteriori tre punti e quindi si consolida in testa alla classifica. La Juve invece conferma di non avere un organico capace di puntare al titolo».

