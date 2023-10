Locatelli alla Rai: «Kean può fare la differenza alla Juve. Verona Non potevamo sbagliare». L’intervista dopo la vittoria

Locatelli ai microfoni della Rai ha rilasciato un’intervista dopo la vittoria della Juve contro il Verona.

KEAN – «Moise deve stare solo tranquillo. E’ un grande giocatore, gliel’ho sempre detto. Deve crederci anche lui e deve mettersi in testa che può fare la differenza alla Juve».

VITTORIA COL VERONA – «Queste sono le partite da non sbagliare. Lo step da fare in maturità è questo, quando giochi contro una grande squadra e vinci, quella dopo deve essere quasi decisiva per noi. E’ uno step di crescita che dobbiamo avere in mente».

The post Locatelli alla Rai: «Kean può fare la differenza alla Juve. Verona Non potevamo sbagliare» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG