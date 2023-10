Barrenechea rimandato dopo Cagliari Frosinone: «Ha colpa nel gol del 2-3». Il voto in pagella al centrocampista

La prestazione di Barrenechea contro il Cagliari non ha convinto l’edizione de Il Messaggero di Frosinone che gli ha rifilato un 5.5 in pagella.

Questa la motivazione del voto al centrocampista di proprietà della Juve dopo la clamorosa sconfitta in rimonta per 4-3: «Lieve concorso di colpa nel gol del 2-3,ma ripartire sempre dal basso espone a questi rischi. Inizia bene ma il suo finale è in calando».

