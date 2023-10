Rabiot capitano della Juve: Adrien non fa rimpiangere l’assenza di Danilo, fermo ai box per un infortunio – FOTO

Rabiot dopo aver indossato la fascia da capitano della Juve contro il Milan si è ripetuto contro il Verona, vista l’assenza di Danilo fermo ai box per un infortunio.

La gioia del capitano pic.twitter.com/fxs7Oz1NCX — JuventusFC (@juventusfc) October 29, 2023

Ad Adrien il club ha dedicato un messaggio speciale via Twitter con una foto dell’esultanza del francese al termine della vittoria dello Stadium di sabato scorso. Rabiot sta davvero riuscendo a non far rimpiangere Danilo…

