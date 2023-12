Locatelli non si nasconde più: «La Juve sogna lo scudetto, ma servono calma, lavoro e umiltà». Il centrocampista esce allo scoperto

Locatelli dal Coni Awards Lombardia è uscito allo scoperto sulle ambizioni da scudetto della Juve

LA PAROLA SCUDETTO SI PRONUNCIA NELLO SPOGLIATOIO – «Il sogno c’è. Noi dobbiamo fare in ogni modo, ogni giorno, di lavorare per raggiungere i nostri obiettivi e i nostri sogni. Chiaro che quando sei secondo cerchi di guardare anche avanti, ma dobbiamo fare un passo alla volta, mantenere umiltà e calma e cercare di lavorare per dare il massimo».

