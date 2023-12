I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 14esima giornata di Serie C: pagelle Virtus Entella Juventus Next Gen

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 14esima giornata di Serie C: pagelle Virtus Entella Juventus Next Gen.

TOP: Hasa e Huijsen

FLOP: nessuno

The post Pagelle Virtus Entella Juventus Next Gen: TOP e FLOP dopo il primo tempo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG