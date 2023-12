La Juventus Next Gen è ospite della Virtus Entella nel recupero della 14esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo la cocente sconfitta con la Fermana, è ospite della Virtus Entella nel recupero della 14esima giornata di Serie C.

Virtus Entella-Juventus Next Gen 0-1: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – A muovere la palla per prima è la Virtus Entella

3′ Partono meglio i padroni di casa – Approccio un po’ timoroso da parte della squadra di Brambilla, la Virtus Entella inizia col piglio giusto

6′ Il primo tiro è della Virtus Entella – Tascone ci prova di destro dalla distanza, la conclusione termina fuori

8′ GOL JUVE – Capolavoro di Hasa direttamente da calcio di punizione. E’ il suo primo gol stagionale

17′ Turicchia esce per infortunio – Primo cambio forzato per Brambilla, entra Rouhi

25′ Ammonito Manzi – Il giocatore della Virtus Entella stende Hasa e si becca il primo cartellino giallo del match

28′ Occasione per la Virtus Entella – Daffare sbaglia il rilancio che serve Petermann che tira dal limite, per fortuna del portiere la conclusione è centrale

34′ Cerri di testa manda fuori – Bel cross di Savona dalla destra per l’attaccante che incorna ma non inquadra la porta. Seconda occasione per la Juve

36′ Conclusione pericolosa di Damiani – Assist di Salifou per il piattone del 26 bianconero che manda non di molto a lato

39′ Santini si divora il pareggio – Doppia parata di Daffara che prima respinge un tiro di Faggioli dalla fascia, poi il rigore in movimento del giocatore della Virtus Entella

45′ Ammonito Corbari – Hasa non si contiene e il giocatore della Virtus Entella lo abbatte fallosamente. Assegnati 2 minuti di recupero

INTERVALLO

Migliore in campo Juve: a fine partita

Virtus Entella-Juventus Next Gen 0-1: risultato e tabellino

Reti: 8′ Hasa

Virtus Entella: De Lucia, Bonini, Meazzi, Corbari, Manzi, Tascone, Faggioli, Sadiki, Petermann, Parodi, Santini. A disposizione: Paroni, Gariti, Cecchini, Muller, Kontek, Tomaselli, Clemenza, Zappella, Lipani, Di Mario, Reali, Zamparo, Lancini, Mosti. Allenatore: Gallo.

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Huijsen, Stivanello, Stramaccioni; Savona, Salifou, Damiani, Turicchia (17′ Rouhi); Hasa; Anghelè, Cerri. A disposizione: Scaglia, Crespi, Muharemovic, Maressa, Mulazzi, Comenencia, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Mancini, Valdesi, Perotti. Allenatore: Brambilla.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste

Ammoniti: 25′ Manzi, 45′ Corbari

