Manuel Locatelli ha raccontato i suoi ricordi di alcuni ex giocatori della Juve del passato: ecco che cosa ha detto

Tramite il proprio canale ufficiale Youtube, la Juventus ha interrogato Manuel Locatelli, facendogli classificare dal 1^ al 10^ posto i gol più belli della storia del club bianconera.

VIALLI – «Luca era una persona veramente incredibile. Ho vinto un Europeo con lui, non era mai banale nei discorsi prima della partita. Mando un abbraccio alla sua famiglia, lo porterò sempre nel mio cuore».

DEL PIERO – «Il gol alla Fiorentina mi ha fatto impazzire, innamorare di lui. È uno dei gol più belli della storia della Serie A. Per i tifosi della Juve è un re, è un esempio per tutti. Per la persona e per il giocatore».

RAVANELLI – «Era una macchina da gol, per noi ragazzi sono giocatori da prendere come esempio».

