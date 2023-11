Il Villarreal ha confermato l’esonero di Pacheta con un comunicato ufficiale. Gli spagnoli hanno pronto un altro nome

Il Villarreal ha comunicato l’esonero del tecnico Pacheta. Secondo la stampa spagnola è pronto a subentrargli Marcelino.

IL COMUNICATO – Il Villarreal CF comunica che José Rojo Martín ‘Pacheta’ non appartiene più alla squadra gialla. Il club desidera ringraziare lui e tutto il suo staff tecnico per il lavoro, la dedizione, la professionalità, l’impegno e la vicinanza durante la sua permanenza al club e gli augura le migliori fortune per il suo futuro professionale.

