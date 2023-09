Il centrocampista del Milan, Ruben Loftus Cheek si è espresso sul suo allenatore in rossonero, Stefano Pioli: ecco cosa ha detto

Intervistato da Dazn, Loftus Cheek ha parlato anche delle richieste che Stefano Pioli fa a lui.

LE PAROLE – «Vuole che io sia dominante fisicamente a centrocampo. Penso che una delle mie caratteristiche sia la capacità di superare molti giocatori con forza, velocità e potenza. È qualcosa su cui faccio molto affidamento, è questo il mio contributo come giocatore. Più riesco a mostrarlo in campo, più riesco a essere dominante per aiutare la squadra».

