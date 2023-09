Arriva un retroscena di mercato riguardante il Milan, che in passato aveva cercato Manu Kouadio Koné: adesso su di lui si fionda la Juve

Manu Kouadio Koné era stato un serio obiettivo del mercato Milan nel gennaio del 2021. Adesso sulle tracce del centrocampista francese c’è la Juventus e Giuntoli.

A rivelare il retroscena è Calciomercato.com, che svela come i rossoneri vennero beffati dall’offerta superiore fatta ai tempi dal Borussia Moenchenglabdach per strapparlo al Tolosa (per 8 milioni di euro). Adesso il valore del calciatore è quantomeno triplicato: si parla di 24-25 milioni.

The post Mercato Milan, tentativo fatto per Koné, adesso ci prova la Juve: il retroscena appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG