Il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari ha detto la sua sulla ricerca del nuovo tecnico da parte della dirigenza rossonera.

Gianluigi Longari ha parlato del possibile nuovo allenatore del Milan in un video sul canale YouTube di Radio Rossonera. “Sto cercando di scoprire le piste che sono oggetto di valutazione, come nel caso di Conceicao, che è un profilo che il Milan sta vagliando attentamente. Posso dare degli aggiornamenti parziali. Si vedrà con Villas Boas e so che non ha un rapporto fantastico con Jorge Costa, il nuovo direttore generale del Porto. Secondo me quella è una situazione che potrebbe diventare da seguire. Non è scontato che troveranno un accordo per la permanenza. Ma da qui a dire che sarà il nuovo allenatore del Milan, da quanto ne so, ce ne corre. Non sono sicuro che il Milan abbia certezza di scegliere lui. So che Mendes ha impegni personali e per un paio di giorni sarà difficile da contattare. Qualche novità ci potrà essere a fine settimana o a inizio della prossima, ma solo conseguente a un’eventuale rottura con il Porto”.

Sergio Conceicao

La alternative

“Tenderei a non escludere nessun genere di pista. Nemmeno quella di Conte. Da quanto so, non è vero quel che viene detto di lui nell’immaginario comune. Lui sarebbe apertissimo a un discorso diverso dal Conte che abbiamo sempre conosciuto: ingaggio importante e acquisti top. Secondo me Conte per il Milan sarebbe disposto alla costruzione di un progetto ad ampio raggio purché ci sia chiarezza anche a livello di comunicazione. E cioè che non arriva per vincere subito ma per costruire qualcosa. È necessario ci sia un passaggio ulteriore o che qualcuno scopra se ci sia stato”.

L’articolo Longari: “Ecco quando potrebbero arrivare aggiornamenti su Conceicao, non escluderei Conte” proviene da Notizie Milan.

