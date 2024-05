Anche a Torino in questi giorni stanno andando in scena proteste sulle possibili decisioni della società bianconera.

Sono tanti i club italiani e stranieri che fra un mese cambieranno allenatore e tra questi ci sono sicuramente il Milan e probabilmente la Juventus.

Il peso delle curve

La protesta della curva rossonera è cosa nota, la parte calda del tifo non era d’accordo con l’approdo in rossonero di Julen Lopetegui che infatti adesso ha firmato per il West Ham. A Torino, fa notare Il Giornale, la curva della Juventus sostiene Massimiliano Allegri e ne chiede la riconferma anche se il resto della tifoseria non pare essere dello stesso avviso. Ma c’è di più: gli ultras hanno fatto capire di non volere come prossimi allenatori Thiago Motta ed Antonio Conte, due che ai tifosi rossoneri andrebbero più che bene. I tifosi probabilmente si riferiscono al passato interista da giocatore del primo ed all’abbandono al primo giorno di ritiro del secondo nel luglio del 2014.

Julen Lopetegui

Come rimediare

Il quotidiano sottolinea come queste cose non è che siano propriamente positive traendo spunto anche dalle minacce che la curva sud bianconera ha fatto ad alcuni calciatori: “Abbiamo sostenuto tutti nonostante sappiamo bene gli usi e abusi di alcuni dei nostri giocatori, che fuori dal campo alle volte tendono a comportarsi poco da atleti professionisti: anche se vi allontanate da Torino, le cose si vengono sempre a sapere“; recita una parte di un comunicato. Potrebbe essere una soluzione inserire un dirigente in società che sia ben visto dalla tifoseria, si fa l’esempio di Pavel Nedved.

