L’allenatore portoghese si è rivelato sempre indigesto alle italiane per quasi la totalità delle volte in cui ci sono stati incroci europei.

Il Milan parrebbe aver scelto Sergio Conceicao come prossimo allenatore ma bisognerà attendere fino a quando quest’ultimo non rescinderà il suo contratto col Porto.

La situazione

L’ex ala di Parma, Lazio ed Inter incontrerà in questi giorni il nuovo presidente dei Dragoni ma a detta praticamente di tutti i rapporti tra i due sono molto tesi visto che il tecnico si è speso molto per l’ormai ex presidente Da Costa.

Sergio Conceicao

I precedenti benauguranti

La Gazzetta dello Sport tra i vari motivi che avrebbero convinto la società rossonera a puntare su di lui menziona l’ottimo rapporto con le coppe europee considerato il valore della rosa che allena. In particolare il lusitano ha eliminato tutte le squadre italiane incontrate finora venendo eliminato solo nella passata stagione dall’Inter agli ottavi di Champions League. I tifosi nerazzurri però ricordano benissimo le sofferenze patite nei minuti finali della gara di ritorno quando il Porto arrivò più volte a centimetri dal goal che avrebbe esteso la partita ai supplementari. I supporters rossoneri invece ricordano bene gli incroci nel girone di Champions del 2021, vince la squadra di Conceicao in Portogallo 1-0 e termina 1-1 a San Siro: i portoghesi chiudono al terzo posto ed il Milan al quarto ed ultimo. Se si va più indietro negli anni si vede che Conceicao ha eliminato le romane in Europa League e la Juventus in Champions; motivi che certificano la bontà della scelta dei dirigenti.

