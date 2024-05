L’avvocato Felice Raimondo, notoriamente tifoso rossonero, ha illustrato le enormi possibilità economiche del club.

Felice Raimondo a Radio Rossonera ha indicato come il Milan potrebbe investire molto di più sul calciomercato per potenziare la rosa. “Siamo un’ottima squadra, ma se vediamo che altre investono molto più di noi sulla rosa pur avendo dei numeri di bilancio peggiori dei nostri fa un po’ rabbia e posso capirlo”.

La previsione

“Scudetto del bilancio? Su questo non ci batte nessuno (ride, ndr). In base alle mie stime ipotizzo una chiusura di esercizio 2023/24 con un utile ben superiore rispetto al precedente, che era di circa 6 milioni. Questo bilancio dovremmo chiuderlo, a mio modo di vedere, con un utile intorno ai 30 milioni. Quindi siamo a dei livelli ben più alti. Tutto ciò comporta anche maggiori possibilità di spesa che tutti noi ci auguriamo“.

Paolo Scaroni-Giorgio Furlani

Il Milan destina il 31% dei ricavi agli stipendi dei calciatori

“Siamo su questa cifra. Se andiamo a sommare ammortamenti e spese agenti arriviamo al 50% spaccato. Rispetto alle altre squadre ci collochiamo vicino al Napoli, che spende poco di più: circa 52% tra tutto. Ma ben lontani da Inter e Juve, che spendono tra il 70 e l’80% dei ricavi sulla rosa, e quindi tra ammortamenti, stipendi lordi e costo agenti. Il restante 50% viene speso dal Milan per tutte quelle spese che sono necessarie per il club: servizi generali (costi attività sportiva, le trasferte, spese di consulenza). Io credo che sia una voce migliorabile. Da quel che ho visto dal suo bilancio, anche l’Inter spende meno del Milan sui servizi generali: siamo sui 75 milioni. Il Bayern Monaco ne spende 40. È chiaro che se il Milan spendesse meno per questa voce, il resto potrebbe essere investito sulla rosa”.

Quanto può spendere il Milan

“Noi potremmo spendere senza dubbio più di quello che spendiamo oggi. Anche in virtù delle regole UEFA, in base alle quali il Milan al momento, se andiamo a sommare i due risultati di esercizio 22/23 e 23/24, dovrebbe trovarsi a circa +40 milioni. E l’UEFA va a valutare i tre aggregati, e quindi anche il prossimo 24/25. La somma di questi può arrivare anche a -60 milioni. Il Milan potrebbe avere un deficit addirittura di -60. Considerando che partiamo da +40, potremmo permetterci un deficit di -100. Sembra una cosa assurda, ma capite che ci sono margini per poter investire di più sulla rosa. Potremo sicuramente spendere di più rispetto agli anni passati. Io sono fiducioso che le ambizioni sportive verranno aumentate. Abbiamo la possibilità e la capacità di farlo. Se ci viene detto che si vuole vincere, il modo per farlo è quello di spendere di più e investire maggiori somme sulla materia prima, la rosa”.

L’articolo Il Milan potrebbe spendere molto di più di quanto fa, Raimondo: “Fa un po’ rabbia”, tutti i dati proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG