Il giornalista Gianluigi Longari si è espresso su Lautaro Martinez, protagonista assoluto della vittoria della Coppa Italia da parte dell’Inter

Intervenuto su Sportitalia durante ‘SiCafè‘, Gianluigi Longari ha voluto dire la sua su Lautaro Martinez, autore di una doppietta nella finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter.

LE PAROLE –: «Lautaro secondo me è un fuoriclasse. Lo dissi lo scorso anno, al termine di una stagione percepita negativa dal mondo interista: la credibilità e le aspettative dell’Inter passavano anche dalla permanenza di questo calciatore perché potenzialmente Luataro Martinez, nemmeno quest’anno che è il migliore dal punto di vista realizzativo, ha fatto vedere tutto quello che sarebbe in grado di fare. Parliamo di un giocatore che, secondo me, può fare 40 gol a stagione: ha nei piedi una decina di gol in più che ha fatto quest’anno, che coincidono con i periodi di pausa che ha. Questi momenti però sono fisici, mai mentali. Ci mette sempre grinta ed ha l’atteggiamento giusto, dovrebbe cercare di rimanere più lucido».

L’articolo Longari: «Lautaro un fuoriclasse, può fare 40 gol a stagione» proviene da Inter News 24.

