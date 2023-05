Il centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, ha parlato così in vista del prossimo impegno di campionato contro l’Inter

Intervistato da L’Eco di Bergamo, Teun Koopmeiners ha detto la sua in vista del prossimo impegno di campionato dell’Atalanta che giocherà contro l’Inter.

LE PAROLE –: «L’unica possibilità che abbiamo per andare in Champions è fare sei punti nelle prossime due gare. Nell’ultimo weekend abbiamo recuperato due posizioni, la Juventus ha perso tanti punti anche per la penalizzazione e ora anche la Champions League è possibile. Tutti sognano la Champions e vogliono provarci, ma ovviamente anche l’Europa League sarebbe un buon risultato: alla fine si vedrà cosa avremo raggiunto. L’Inter ha appena giocato la finale di Coppa Italia, ma ci concentriamo sul nostro cammino: vogliamo preparare al meglio la partita, mentalmente e tecnicamente, per mostrarci pronti sabato. Daremo tutto per ottenere il massimo: ci sentiamo bene, vogliamo vincere sempre per sperare nella Champions. Contro il Verona non abbiamo giocato bene, ma abbiamo vinto grazie alla nostra mentalità. È fondamentale la capacità di imporsi anche grazie al carattere».

