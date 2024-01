Bruno Longhi ha detto la sua su uno degli episodi che ha caratterizzato Fiorentina Inter, il contatto tra Sommer e Nzola in area

Su X, Bruno Longhi torna con tono polemico sul match della 22^ di Serie A tra Fiorentina e Inter, col contatto tra Sommer e Nzola. Il suo commento.

SOMMER NZOLA – Quando – a proposito dell’uscita di Sommer su pallone/Nzola – sento parlare di imprudenza, mi sorge il dubbio che il regolamento del calcio sia stato rivoltato come un calzino. O più probabilmente che alcuni ex arbitri abbiano il cervello capovolto. L’uscita di pugno è da sempre nel repertorio dei portieri e serve per allontanare il pallone dall’area o dalla zona pericolosa

L’articolo Longhi polemico: «Contatto Sommer-Nzola Gli ex arbitri…» proviene da Inter News 24.

