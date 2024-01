Franco Vanni ha parlato dei tecnici di Inter e Juve, Max Allegri e Simone Inzaghi, protagonisti della lotta scudetto: le parole

Ospite di DAZN, Franco Vanni si esprime così su Inzaghi e Allegri, lanciati alla lotta scudetto con Inter e Juve.

TECNICI– «Inzaghi teme molto gli asterischi, ha fatto carriera recente con quelli, alla Lazio e ne, arrivare alla gara con la Juve con un punto in più e non guardare alla classifica in prospettiva è un aiuto ulteriore, non è detto che questo basti perché la Juve di Allegri è una macchina. Le schermaglie Allegri-Inzaghi? Il tecnico dell’Inter, con garbo, rimanda la palla sempre di là, Allegri ha tirato fuori la metafora dei cavalli, quella di Sinner e Djokovic, ma Inzaghi non risponde, sembra un monologo ormai»

