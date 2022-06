Il presidente della Lazio Claudio Lotito sottolinea i meriti della propria gestione e si pone grossi obiettivi per il futuro.

Il Foglio ha intervistato Claudio Lotito che sogna di lottare per grandi traguardi. “La Lazio ha il centro sportivo più grande e più moderno d’Italia, una invidiabile situazione economico-patrimoniale ed è la squadra che in questi anni ha vinto il maggior numero di trofei, dopo la Juventus”.

Maurizio Sarri

“ Per certi versi, la contestazione è un mistero. Io sono convinto che si possano coniugare i risultati sportivi con quelli economici. Io voglio spendere, non sperperare. Per anni la Lazio era stata una mucca da mungere. Il sogno nel cassetto è lo scudetto? Abbiamo vinto tutto il resto. Manca solo quello. Non è solo un sogno, ma l’obiettivo. Ci stiamo lavorando”.

