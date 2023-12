Lotta Scudetto, Giovinco: «L’Inter è nettamente più forte delle altre» Le parole dell’ex attaccante bianconero

Intervistato dai microfoni di Cusano Italia Tv, Sebastian Giovinco, ha espresso la sua opinione sulla lotta Scudetto:

«L’Inter la vedo favorita, è nettamente più forte delle altre. La Juve deve essere brava ad arrivare allo scontro diretto per giocarsi tutto. Un consiglio ad Allegri? Non sono nelle condizioni di dare consigli al mister, è un ottimo allenatore e lo ha dimostrato in questi anni, al di là di una Juve che può giocare bene, male, piacere o non piacere, ma i dati parlano chiaro».

