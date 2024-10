L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ribadisce quanto detto qualche giorno fa sulla reale forza della squadra di Inzaghi. Beppe Bergomi su Calciomercato.it avvisa l’Inter sulle tante difficoltà che incontrerà in questo campionato. “Il campionato quest’anno è ancora più difficile, poi dobbiamo toglierci dalla testa i paragoni con la scorsa stagione. Ci sono avversarie diverse, che si sono rinforzate sul mercato e che anche mentalmente sono pronte a dare quel qualcosa in più per scalzarti dal trono”. “Inzaghi non può scegliere: deve passare il turno in Champions League, anche passando per gli spareggi se non riuscirà ad entrare tra le prime otto, mentre in campionato dovrà lottare punto su punto. Anche perché se molli, l’Inter non è una squadra che può permettersi di restate fuori dalle prime quattro… Deve sempre cercare di rimanere in Champions oltre che a lottare per il titolo, anche perché come dicevo quest’anno è un campionato molto competitivo“. […]

