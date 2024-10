Le ultime indiscrezioni riguardanti la lite verbale a distanza tra i due tecnici sembravano chiudere la vicenda ma le cose starebbero in maniera diversa. In un mondo calcistico dove le parole possono scatenare tempeste mediatiche, è giallo sugli eventi scatenanti dopo le dichiarazioni di Luciano Spalletti, commissario tecnico azzurro, che tiravano in ballo Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. Secondo alcune ricostruzioni i due hanno avuto modo di confrontarsi telefonicamente a seguito di affermazioni che avevano creato attriti tra le parti. La questione al centro del dibattito involveva le interazioni di Inzaghi con gli ultras nerazzurri. La telefonata Dopo un periodo di gelo tra i due allenatori, secondo la Gazzetta dello Sport c’è stato un contatto telefonico tra i due che avrebbe risolto malintesi e tensioni. Spalletti, con la sua chiamata a Inzaghi, ha voluto chiarire il contesto delle sue dichiarazioni, sottolineando come non fossero direttamente rivolte al tecnico dell’Inter ma rientrassero […]

