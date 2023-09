Lotta Scudetto, torna a verificarsi nuovamente una statistica in questo inizio di campionato. E Allegri…

Con le sconfitte di Inter e Lecce contro Sassuolo e Juventus, dopo 6 giornate di campionato non c’è più nessuna squadra imbattuta in Serie A. L’ultima volta era successo nella stagione 2010-2011, un precedente che in qualche modo può far sorridere i bianconeri.

Quell’anno a trionfare fu il Milan, allenato da Massimiliano Allegri, con i rossoneri che conquistarono lo scudetto ai danni dei cugini dell’Inter.

The post Lotta Scudetto, si verifica ancora quella statistica. L’ultima volta vinse… Allegri! appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG