Benjamin Pavard, difensore dell’Inter, avvisa le rivali, tra cui la Juve, ai microfoni di Dazn.

OBIETTIVI – «Calcio italiano? Lo seguivo da tanto tempo, ho tanti amici che giocano in Italia. Per me è un campionato forte tatticamente, sento di poter imparare un sacco di cose qui. Sono orgoglioso di far parte di questo grande club che è l’Inter. Gioco a calcio per vincere trofei, alla fine della mia carriera sarò fiero di me quando guarderò nella mia bacheca tutti i trofei che avrò vinto. Spero possano essere ancora tanti, perché sono uno che ha fame di vincere trofei. E mi piacerebbe vincere parecchi titoli anche con l’Inter, a fine stagione festeggiare lo Scudetto e mettere la seconda stella sulla maglia».

